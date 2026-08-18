سعر GIGAGIRL اليوم

السعر المباشر لمشروع GIGAGIRL (GIGI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.87% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GIGI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GIGI.

يحتل GIGAGIRL حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 25,604، مع عرض متداول قدره 997.00M GIGI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GIGI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GIGI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-25.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق GIGAGIRL (GIGI)

القيمة السوقية $ 25.60K$ 25.60K $ 25.60K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 25.60K$ 25.60K $ 25.60K إمداد دورة التداول 997.00M 997.00M 997.00M إجمالي العرض 996,996,983.399784 996,996,983.399784 996,996,983.399784

القيمة السوقية الحالية لـ GIGAGIRL هي $ 25.60K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GIGI يبلغ 997.00M، مع إجمالي عرض 996996983.399784. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.60K.