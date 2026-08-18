سعر GIGAFLY اليوم

السعر المباشر لمشروع GIGAFLY (GIGAFLY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.99% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GIGAFLY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GIGAFLY.

يحتل GIGAFLY حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 27,505، مع عرض متداول قدره 1.00B GIGAFLY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GIGAFLY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GIGAFLY بمقدار -0.18% خلال الساعة الماضية و-32.62% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق GIGAFLY (GIGAFLY)

القيمة السوقية $ 27.51K$ 27.51K $ 27.51K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 27.51K$ 27.51K $ 27.51K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ GIGAFLY هي $ 27.51K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GIGAFLY يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 27.51K.