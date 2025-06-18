سعر Gigadad (GIGADAD)
سعر Gigadad (GIGADAD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 30.79K. يتم تحديث سعر GIGADAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gigadad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Gigadad خلال اليوم هو -16.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.88M
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خلال اليوم، كان سعر Gigadad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gigadad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gigadad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gigadad مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-16.02%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gigadad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.25%
-16.02%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GigaDad is what happens when testosterone meets tech. He’s GigaChad’s father, mentor. Raised on steak, forged in bull runs, and powered by pure degeneracy, GigaDad doesn’t trade—he dominates. He once rugged a rug pull just to prove a point. He grills with one hand, snipes shitcoins with the other, and still has time to remind you he’s disappointed in your portfolio. GigaDad isn’t here to play nice—he’s here to meme hard, stack harder, and leave a trail of liquidated shorts behind him.
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