توكنوميكس Gigabrain by virtuals (BRAIN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Gigabrain by virtuals (BRAIN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Gigabrain by virtuals (BRAIN) Our vision for building the ultimate intelligence platform for degens. Here's what we're working on to give you that institutional-grade edge. After 6 months of building in stealth, I am excited to announce that $BRAIN is live on @virtuals_io We built an institutional-grade trading terminal powered by AI, but made it for crypto natives who understand what real alpha means. Our results speak for themselves: $8k → $94k in Q4 2024 testing. But more importantly: caught every major move early. Zero VC backing. Built what traders actually need - because we're traders ourselves. The Gigabrain Terminal combines: • Real-time market intelligence • Advanced on-chain analytics • Protocol-specific signals • Sentiment analysis that matters الموقع الرسمي: https://gigabrain.gg/ الوثيقة البيضاء: https://gigabrain.gg/token اشتر BRAIN الآن!

توكنوميكس Gigabrain by virtuals (BRAIN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Gigabrain by virtuals (BRAIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 11.95M $ 11.95M $ 11.95M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 11.95M $ 11.95M $ 11.95M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01611427 $ 0.01611427 $ 0.01611427 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00115011 $ 0.00115011 $ 0.00115011 السعر الحالي: $ 0.01194873 $ 0.01194873 $ 0.01194873 معرفة المزيد عن سعر Gigabrain by virtuals (BRAIN)

توكنوميكس Gigabrain by virtuals (BRAIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Gigabrain by virtuals (BRAIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BRAIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BRAIN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BRAIN، استكشف السعر المباشر لتوكن BRAIN!

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