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سعر Gigabrain by virtuals (BRAIN) المباشر لليوم هو USD 0.00744072 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.64M . يتم تحديث سعر BRAIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gigabrain by virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 539.46K - تغيير سعر Gigabrain by virtuals خلال اليوم هو +27.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Gigabrain by virtuals (BRAIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gigabrain by virtuals مقابل USD هو $ +0.00160098 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gigabrain by virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gigabrain by virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gigabrain by virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00160098 +27.42% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Gigabrain by virtuals (BRAIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gigabrain by virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00469064$ 0.00469064 $ 0.00469064 24 ساعة مرتفع $ 0.00821599$ 0.00821599 $ 0.00821599 عالية طوال الوقت $ 0.01473916$ 0.01473916 $ 0.01473916 تغير السعر (1 ساعة) -5.38% تغير السعر (1يوم) +27.42% تغير السعر (7 أيام) +19.67%

معلومات سوق Gigabrain by virtuals (BRAIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: