سعر Gigabrain by virtuals (BRAIN)
سعر Gigabrain by virtuals (BRAIN) المباشر لليوم هو USD 0.00744072. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.64M. يتم تحديث سعر BRAIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gigabrain by virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 539.46K
- تغيير سعر Gigabrain by virtuals خلال اليوم هو +27.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Gigabrain by virtuals مقابل USD هو $ +0.00160098 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gigabrain by virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gigabrain by virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gigabrain by virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00160098
|+27.42%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gigabrain by virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.38%
+27.42%
+19.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Our vision for building the ultimate intelligence platform for degens. Here's what we're working on to give you that institutional-grade edge. After 6 months of building in stealth, I am excited to announce that $BRAIN is live on @virtuals_io We built an institutional-grade trading terminal powered by AI, but made it for crypto natives who understand what real alpha means. Our results speak for themselves: $8k → $94k in Q4 2024 testing. But more importantly: caught every major move early. Zero VC backing. Built what traders actually need - because we're traders ourselves. The Gigabrain Terminal combines: • Real-time market intelligence • Advanced on-chain analytics • Protocol-specific signals • Sentiment analysis that matters
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