توكنوميكس Giga Stacy (STACY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Giga Stacy (STACY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Giga Stacy (STACY) Giga Stacy is a memecoin deployed on the Solana blockchain. STACY is a community run project that is focused on celebrating women and self-improvement. Using both the power of memes and community, STACY aims to advocate for women’s issues and create an environment that encourages more women to explore and enter the world of crypto. Giga Stacy is a purely volunteer-based project, and as such, it has no formal team or roadmap. الموقع الرسمي: https://gigastacycto.com اشتر STACY الآن!

توكنوميكس Giga Stacy (STACY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Giga Stacy (STACY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 54.30K $ 54.30K $ 54.30K إجمالي العرض: $ 998.99M $ 998.99M $ 998.99M العرض المتداول: $ 998.99M $ 998.99M $ 998.99M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 54.30K $ 54.30K $ 54.30K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00192995 $ 0.00192995 $ 0.00192995 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Giga Stacy (STACY)

توكنوميكس Giga Stacy (STACY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Giga Stacy (STACY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن STACY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STACY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STACY، استكشف السعر المباشر لتوكن STACY!

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