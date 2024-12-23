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سعر Giga Stacy (STACY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 348.28K . يتم تحديث سعر STACY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Giga Stacy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.30K - تغيير سعر Giga Stacy خلال اليوم هو -2.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.20M

أداء سعر Giga Stacy (STACY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Giga Stacy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Giga Stacy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Giga Stacy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Giga Stacy مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.10% 30 يوم $ 0 -8.72% 60 يوم $ 0 -73.45% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Giga Stacy (STACY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Giga Stacy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00192995$ 0.00192995 $ 0.00192995 تغير السعر (1 ساعة) +3.05% تغير السعر (1يوم) -2.10% تغير السعر (7 أيام) -41.55%

معلومات سوق Giga Stacy (STACY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: