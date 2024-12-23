سعر Giga Stacy (STACY)
سعر Giga Stacy (STACY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 348.28K. يتم تحديث سعر STACY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Giga Stacy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.30K
- تغيير سعر Giga Stacy خلال اليوم هو -2.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.20M
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خلال اليوم، كان سعر Giga Stacy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Giga Stacy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Giga Stacy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Giga Stacy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.10%
|30 يوم
|$ 0
|-8.72%
|60 يوم
|$ 0
|-73.45%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Giga Stacy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.05%
-2.10%
-41.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Giga Stacy is a memecoin deployed on the Solana blockchain. STACY is a community run project that is focused on celebrating women and self-improvement. Using both the power of memes and community, STACY aims to advocate for women’s issues and create an environment that encourages more women to explore and enter the world of crypto. Giga Stacy is a purely volunteer-based project, and as such, it has no formal team or roadmap.
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