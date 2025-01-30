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سعر Giga POTUS (POTUS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 901.00K . يتم تحديث سعر POTUS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Giga POTUS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 933.96K - تغيير سعر Giga POTUS خلال اليوم هو +85.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Giga POTUS (POTUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Giga POTUS مقابل USD هو $ +0.00040602 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Giga POTUS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Giga POTUS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Giga POTUS مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00040602 +85.64% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Giga POTUS (POTUS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Giga POTUS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00139347$ 0.00139347 $ 0.00139347 عالية طوال الوقت $ 0.00139347$ 0.00139347 $ 0.00139347 تغير السعر (1 ساعة) +3.89% تغير السعر (1يوم) +85.64% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Giga POTUS (POTUS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: