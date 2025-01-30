سعر Giga POTUS (POTUS)
سعر Giga POTUS (POTUS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 901.00K. يتم تحديث سعر POTUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Giga POTUS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 933.96K
- تغيير سعر Giga POTUS خلال اليوم هو +85.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Giga POTUS مقابل USD هو $ +0.00040602 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Giga POTUS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Giga POTUS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Giga POTUS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00040602
|+85.64%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Giga POTUS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.89%
+85.64%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Giga POTUS is a community-driven meme token that draws humorous inspiration from presidential themes. It aims to offer an entertaining digital asset experience with references to “executive gains,” patriotic imagery, and light-hearted “presidential” branding. The token does not claim any official affiliation with real-world political figures or entities. Its primary goal is to unify enthusiastic holders under a comedic yet cohesive brand that underscores community strength and camaraderie in the crypto space, providing a fun environment where supporters can enjoy themed games, memes, and interactive engagements while celebrating the project’s satirical take on “presidential” power.
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