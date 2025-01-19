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سعر Giga Cat (GCAT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GCAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Giga Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 697.01 - تغيير سعر Giga Cat خلال اليوم هو -3.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Giga Cat (GCAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Giga Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Giga Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Giga Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Giga Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.34% 30 يوم $ 0 -47.04% 60 يوم $ 0 -65.26% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Giga Cat (GCAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Giga Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00378515$ 0.00378515 $ 0.00378515 تغير السعر (1 ساعة) -1.02% تغير السعر (1يوم) -3.34% تغير السعر (7 أيام) +9.96%

معلومات سوق Giga Cat (GCAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: