سعر Gifto (GFT)
سعر Gifto (GFT) المباشر لليوم هو USD 0.00118354. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.65M. يتم تحديث سعر GFT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gifto الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.70K
- تغيير سعر Gifto خلال اليوم هو -8.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.24B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GFT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GFT.
خلال اليوم، كان سعر Gifto مقابل USD هو $ -0.000114741796127534 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gifto مقابل USD هو $ -0.0010971557 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gifto مقابل USD هو $ -0.0010991580 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gifto مقابل USD هو $ -0.016989666486841842 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000114741796127534
|-8.83%
|30 يوم
|$ -0.0010971557
|-92.70%
|60 يوم
|$ -0.0010991580
|-92.87%
|90 يوم
|$ -0.016989666486841842
|-93.48%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gifto: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-6.69%
-8.83%
-13.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gifto as a network protocol, is a brainchild of Andy Tian, the co-founder and CEO of Asia Innovations Group (AIG). The team at AIG comprises of crypto-technology and blockchain enthusiasts. Andy saw potential in designing a decentralized network powered by the Ethereum blockchain to fix the current broken content monetization model with a better model. Most people introduced to the global content industry will identify the following problems with the current model: The Gifto network was launched in December 2017 and has been tested along with AIG’s flagship product, Uplive. Uplive is a live streaming mobile application with over 20 million users. An official Gifto report in February 2018, stated that Gifto featured in the top 10 traded cryptocurrencies by volume. The universal blockchain-based virtual gifting protocol has not only bridged the gap between content creators and the audience but has also introduced a way to acknowledge and reward the content creators. Besides monetizing decentralized content, it has revamped the modern creator-audience relationship. It has already received support from a number of large institutional investors including KPCB and Wicklow Capital. This can only be seen a positive for Gifto as it proves that the idea has been scrutinized and accepted by a fairly large number of people.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GFT إلى AUD
A$0.0018818286
|1 GFT إلى GBP
￡0.0009349966
|1 GFT إلى EUR
€0.001124363
|1 GFT إلى USD
$0.00118354
|1 GFT إلى MYR
RM0.00532593
|1 GFT إلى TRY
₺0.0415067478
|1 GFT إلى JPY
¥0.1851529976
|1 GFT إلى RUB
₽0.1216560766
|1 GFT إلى INR
₹0.1005298876
|1 GFT إلى IDR
Rp19.0893521662
|1 GFT إلى PHP
₱0.0696276582
|1 GFT إلى EGP
￡E.0.0602185152
|1 GFT إلى BRL
R$0.0071959232
|1 GFT إلى CAD
C$0.0016924622
|1 GFT إلى BDT
৳0.1408530954
|1 GFT إلى NGN
₦1.8292675886
|1 GFT إلى UAH
₴0.0494364658
|1 GFT إلى VES
Bs0.06036054
|1 GFT إلى PKR
Rs0.3281127942
|1 GFT إلى KZT
₸0.6190032554
|1 GFT إلى THB
฿0.040477068
|1 GFT إلى TWD
NT$0.0386189102
|1 GFT إلى CHF
Fr0.0010533506
|1 GFT إلى HKD
HK$0.0091961058
|1 GFT إلى MAD
.د.م0.0118590708