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سعر Gifto (GFT) المباشر لليوم هو USD 0.00118354 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.65M . يتم تحديث سعر GFT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gifto الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.70K - تغيير سعر Gifto خلال اليوم هو -8.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.24B

أداء سعر Gifto (GFT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gifto مقابل USD هو $ -0.000114741796127534 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gifto مقابل USD هو $ -0.0010971557 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gifto مقابل USD هو $ -0.0010991580 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gifto مقابل USD هو $ -0.016989666486841842 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000114741796127534 -8.83% 30 يوم $ -0.0010971557 -92.70% 60 يوم $ -0.0010991580 -92.87% 90 يوم $ -0.016989666486841842 -93.48%

تحليل سعر Gifto (GFT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gifto: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00117893$ 0.00117893 $ 0.00117893 24 ساعة مرتفع $ 0.0013557$ 0.0013557 $ 0.0013557 عالية طوال الوقت $ 0.964192$ 0.964192 $ 0.964192 تغير السعر (1 ساعة) -6.69% تغير السعر (1يوم) -8.83% تغير السعر (7 أيام) -13.52%

معلومات سوق Gifto (GFT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: