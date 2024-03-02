سعر GIFFORDwear (GIFF)
سعر GIFFORDwear (GIFF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GIFF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GIFFORDwear الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 192.80
- تغيير سعر GIFFORDwear خلال اليوم هو -10.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GIFFORDwear مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GIFFORDwear مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GIFFORDwear مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GIFFORDwear مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.41%
|30 يوم
|$ 0
|-60.40%
|60 يوم
|$ 0
|-65.95%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GIFFORDwear: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.15%
-10.41%
+23.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GIFFORDwear launched the GIFF token on 2.3.24 as an experimental "Builder Token" for the brand's ecosystem. With a permanent supply of 1 billion tokens, GIFF is designed to facilitate and encourage innovation across all GIFFORDwear projects, serving as a versatile tool for testing and implementing new ideas.
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