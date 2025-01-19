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سعر GIF DAO (GIF) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GIF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GIF DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر GIF DAO خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر GIF DAO (GIF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GIF DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GIF DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GIF DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GIF DAO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 +521.22% 60 يوم $ 0 -40.51% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GIF DAO (GIF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GIF DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.087674$ 0.087674 $ 0.087674 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق GIF DAO (GIF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: