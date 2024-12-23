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سعر Giddy (GIDDY) المباشر لليوم هو USD 0.00107852 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.08M . يتم تحديث سعر GIDDY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Giddy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.57K - تغيير سعر Giddy خلال اليوم هو -0.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Giddy (GIDDY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Giddy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Giddy مقابل USD هو $ -0.0002761575 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Giddy مقابل USD هو $ +0.0000875197 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Giddy مقابل USD هو $ -0.000263450554622102 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.97% 30 يوم $ -0.0002761575 -25.60% 60 يوم $ +0.0000875197 +8.11% 90 يوم $ -0.000263450554622102 -19.63%

تحليل سعر Giddy (GIDDY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Giddy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00107314$ 0.00107314 $ 0.00107314 24 ساعة مرتفع $ 0.00109438$ 0.00109438 $ 0.00109438 عالية طوال الوقت $ 0.346671$ 0.346671 $ 0.346671 تغير السعر (1 ساعة) -0.18% تغير السعر (1يوم) -0.97% تغير السعر (7 أيام) -13.92%

معلومات سوق Giddy (GIDDY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: