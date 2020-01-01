توكنوميكس GIC Sports Network (GIC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول GIC Sports Network (GIC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات GIC Sports Network (GIC) The GIC Sports Network (GIC) is an innovative platform leveraging blockchain technology to bridge the gap between the sports world and the digital space. Designed for athletes, fans, and investors, GIC offers various tools to facilitate direct engagement and investment in sports assets, from athlete tokens to exclusive NFTs. Our comprehensive ecosystem introduces new ways to engage with and fund the sports industry, driving digital transformation within sports. الموقع الرسمي: https://gicsports.io/ الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.gicsports.io/ اشتر GIC الآن!

توكنوميكس GIC Sports Network (GIC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار GIC Sports Network (GIC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 9.85K $ 9.85K $ 9.85K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 81.46M $ 81.46M $ 81.46M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 12.09K $ 12.09K $ 12.09K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00704513 $ 0.00704513 $ 0.00704513 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00008043 $ 0.00008043 $ 0.00008043 السعر الحالي: $ 0.00012087 $ 0.00012087 $ 0.00012087 معرفة المزيد عن سعر GIC Sports Network (GIC)

توكنوميكس GIC Sports Network (GIC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس GIC Sports Network (GIC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GIC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GIC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GIC، استكشف السعر المباشر لتوكن GIC!

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