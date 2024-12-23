سعر GIC Sports Network (GIC)
سعر GIC Sports Network (GIC) المباشر لليوم هو USD 0.0051146. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 415.18K. يتم تحديث سعر GIC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GIC Sports Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 964.55
- تغيير سعر GIC Sports Network خلال اليوم هو -2.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 81.46M
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خلال اليوم، كان سعر GIC Sports Network مقابل USD هو $ -0.000105315602436201 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GIC Sports Network مقابل USD هو $ +0.0005903675 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GIC Sports Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GIC Sports Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000105315602436201
|-2.01%
|30 يوم
|$ +0.0005903675
|+11.54%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GIC Sports Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.73%
-2.01%
-4.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The GIC Sports Network (GIC) is an innovative platform leveraging blockchain technology to bridge the gap between the sports world and the digital space. Designed for athletes, fans, and investors, GIC offers various tools to facilitate direct engagement and investment in sports assets, from athlete tokens to exclusive NFTs. Our comprehensive ecosystem introduces new ways to engage with and fund the sports industry, driving digital transformation within sports.
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