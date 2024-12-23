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سعر GIC Sports Network (GIC) المباشر لليوم هو USD 0.0051146 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 415.18K . يتم تحديث سعر GIC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GIC Sports Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 964.55 - تغيير سعر GIC Sports Network خلال اليوم هو -2.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 81.46M

أداء سعر GIC Sports Network (GIC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GIC Sports Network مقابل USD هو $ -0.000105315602436201 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GIC Sports Network مقابل USD هو $ +0.0005903675 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GIC Sports Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GIC Sports Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000105315602436201 -2.01% 30 يوم $ +0.0005903675 +11.54% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GIC Sports Network (GIC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GIC Sports Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00502415$ 0.00502415 $ 0.00502415 24 ساعة مرتفع $ 0.00527923$ 0.00527923 $ 0.00527923 عالية طوال الوقت $ 0.00704513$ 0.00704513 $ 0.00704513 تغير السعر (1 ساعة) +1.73% تغير السعر (1يوم) -2.01% تغير السعر (7 أيام) -4.27%

معلومات سوق GIC Sports Network (GIC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: