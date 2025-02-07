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سعر Gia by DexFi (GIA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 789.72K . يتم تحديث سعر GIA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gia by DexFi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 62.54K - تغيير سعر Gia by DexFi خلال اليوم هو -6.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B

أداء سعر Gia by DexFi (GIA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gia by DexFi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gia by DexFi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gia by DexFi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gia by DexFi مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.36% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Gia by DexFi (GIA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gia by DexFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -6.36% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Gia by DexFi (GIA)

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