سعر Gia by DexFi (GIA)
سعر Gia by DexFi (GIA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 789.72K. يتم تحديث سعر GIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gia by DexFi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 62.54K
- تغيير سعر Gia by DexFi خلال اليوم هو -6.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
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خلال اليوم، كان سعر Gia by DexFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gia by DexFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gia by DexFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gia by DexFi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.36%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gia by DexFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-6.36%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gia is an advanced AI agent swarm builder that allows users to create, manage, and deploy collaborative or independent AI agents to automate tasks and streamline workflows. With a built-in marketplace, users will be able to purchase plugins to enhance their agents’ capabilities or list their own creations for others to use. Additionally, Gia supports Decentralized AI (DeFAI) tasks and features an Investment DAO, enabling users to tap into decentralized resources and collaborate on collective investment decisions. Gia offers a comprehensive platform for building, optimizing, and scaling AI agents while participating in decentralized, community-driven initiatives.
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