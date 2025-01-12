سعر Ghozali 404 (GHZLI)
سعر Ghozali 404 (GHZLI) المباشر لليوم هو USD 10.53. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GHZLI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ghozali 404 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.00
- تغيير سعر Ghozali 404 خلال اليوم هو +45.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ghozali 404 مقابل USD هو $ +3.29 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ghozali 404 مقابل USD هو $ -6.2321857650 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ghozali 404 مقابل USD هو $ +9.9788397930 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ghozali 404 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +3.29
|+45.46%
|30 يوم
|$ -6.2321857650
|-59.18%
|60 يوم
|$ +9.9788397930
|+94.77%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ghozali 404: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+45.46%
-65.67%
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