سعر GHOG (GHOG)
سعر GHOG (GHOG) المباشر لليوم هو USD 15.09. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 92.72K. يتم تحديث سعر GHOG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GHOG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر GHOG خلال اليوم هو -8.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.15K
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خلال اليوم، كان سعر GHOG مقابل USD هو $ -1.4410366177187 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GHOG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GHOG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GHOG مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1.4410366177187
|-8.71%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GHOG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.85%
-8.71%
+50.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GHOG is the governance and share token of Hand of God, an AI-enhanced DeFi protocol built on Sonic Chain. The project automates emission decisions every 6 hours based on real-time on-chain data such as peg price, liquidity depth, and bond activity. GHOG holders benefit from protocol emissions, fee revenue, and influence through future vote-escrow mechanics. VeGHOG will be the base asset of the Hand of God Ecosystem
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