سعر Ghislaine Network (GHSI)
سعر Ghislaine Network (GHSI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 218.50K. يتم تحديث سعر GHSI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ghislaine Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.11
- تغيير سعر Ghislaine Network خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Ghislaine Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ghislaine Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ghislaine Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ghislaine Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-13.62%
|60 يوم
|$ 0
|-13.79%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ghislaine Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+1.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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