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سعر Ghislaine Network (GHSI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 218.50K . يتم تحديث سعر GHSI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ghislaine Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.11 - تغيير سعر Ghislaine Network خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Ghislaine Network (GHSI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ghislaine Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ghislaine Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ghislaine Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ghislaine Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -13.62% 60 يوم $ 0 -13.79% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ghislaine Network (GHSI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ghislaine Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00346534$ 0.00346534 $ 0.00346534 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +1.50%

معلومات سوق Ghislaine Network (GHSI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: