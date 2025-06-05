سعر Ghibli Mubarak (GMUBARAK)
سعر Ghibli Mubarak (GMUBARAK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 177.76K. يتم تحديث سعر GMUBARAK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ghibli Mubarak الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Ghibli Mubarak خلال اليوم هو -15.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.00T
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خلال اليوم، كان سعر Ghibli Mubarak مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ghibli Mubarak مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ghibli Mubarak مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ghibli Mubarak مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-15.95%
|30 يوم
|$ 0
|+138.01%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ghibli Mubarak: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.01%
-15.95%
+280.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GMUBARAK is a decentralized memecoin on the BNB Chain with no team, no taxes, and no presale. Inspired by cultural symbolism and driven entirely by its community, the project represents a movement centered on organic growth, transparency, and user-led momentum. GMUBARAK’s purpose is to celebrate community power and offer a resilient, self-sustaining asset in the memecoin space. With zero developer control and 100% of the supply in circulation, it stands as a statement of trustless, narrative-driven crypto culture.
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