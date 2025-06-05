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سعر Ghibli Mubarak (GMUBARAK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 177.76K . يتم تحديث سعر GMUBARAK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ghibli Mubarak الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Ghibli Mubarak خلال اليوم هو -15.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 420.00T

أداء سعر Ghibli Mubarak (GMUBARAK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ghibli Mubarak مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ghibli Mubarak مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ghibli Mubarak مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ghibli Mubarak مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -15.95% 30 يوم $ 0 +138.01% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ghibli Mubarak (GMUBARAK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ghibli Mubarak: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.01% تغير السعر (1يوم) -15.95% تغير السعر (7 أيام) +280.05%

معلومات سوق Ghibli Mubarak (GMUBARAK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: