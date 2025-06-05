سعر ghibli michi (GMICHI)
سعر ghibli michi (GMICHI) المباشر لليوم هو USD 0.00000583. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.83K. يتم تحديث سعر GMICHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ghibli michi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر ghibli michi خلال اليوم هو -2.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.47M
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خلال اليوم، كان سعر ghibli michi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ghibli michi مقابل USD هو $ +0.0000006022 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ghibli michi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ghibli michi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.26%
|30 يوم
|$ +0.0000006022
|+10.33%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ghibli michi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
-2.26%
-15.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ghibli Michi was born from a vision to create a cryptocurrency that combines cuteness with real utility. Our mascot, a lovable cat with big dreams, represents our community's spirit - playful, curious, and determined to make a positive impact in the crypto world. Unlike other meme coins, Ghibli Michi is built on strong fundamentals with a focus on community governance, transparency, and long-term growth. We believe in creating a safe environment for investors with zero tax and 100% burned liquidity.
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