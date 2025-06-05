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سعر ghibli michi (GMICHI) المباشر لليوم هو USD 0.00000583 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.83K . يتم تحديث سعر GMICHI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ghibli michi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر ghibli michi خلال اليوم هو -2.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.47M

أداء سعر ghibli michi (GMICHI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ghibli michi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ghibli michi مقابل USD هو $ +0.0000006022 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ghibli michi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ghibli michi مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.26% 30 يوم $ +0.0000006022 +10.33% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ghibli michi (GMICHI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ghibli michi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00000583$ 0.00000583 $ 0.00000583 24 ساعة مرتفع $ 0.00000605$ 0.00000605 $ 0.00000605 عالية طوال الوقت $ 0.00018502$ 0.00018502 $ 0.00018502 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -2.26% تغير السعر (7 أيام) -15.71%

معلومات سوق ghibli michi (GMICHI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: