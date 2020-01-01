توكنوميكس Ghibli Kapibala (KAPIBALA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ghibli Kapibala (KAPIBALA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ghibli Kapibala (KAPIBALA) Meme token build with community. Before the chains, before the charts, there was only one thing hanging in the balance: Ballsack. A parody so bold it slaps — born from the sack of internet culture and dangling right where Bitcoin dropped the ball. We’re not chasing trends; we’re jiggling tradition. Ever wish life had a pause button? The Kapibala figured it out. Hang out where the steam rises, the snacks never run out, and everyone’s welcome to vibe. Bring your towel, leave the worries — we’re already halfway to the clouds. الموقع الرسمي: https://ghibli-kapibala.fun/ اشتر KAPIBALA الآن!

توكنوميكس Ghibli Kapibala (KAPIBALA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ghibli Kapibala (KAPIBALA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 8.72K $ 8.72K $ 8.72K إجمالي العرض: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M العرض المتداول: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 8.72K $ 8.72K $ 8.72K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01480693 $ 0.01480693 $ 0.01480693 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Ghibli Kapibala (KAPIBALA)

توكنوميكس Ghibli Kapibala (KAPIBALA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ghibli Kapibala (KAPIBALA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KAPIBALA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KAPIBALA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KAPIBALA، استكشف السعر المباشر لتوكن KAPIBALA!

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