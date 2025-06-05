سعر Ghibli Kapibala (KAPIBALA)
سعر Ghibli Kapibala (KAPIBALA) المباشر لليوم هو USD 0.00000921. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.21K. يتم تحديث سعر KAPIBALA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ghibli Kapibala الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Ghibli Kapibala خلال اليوم هو -3.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.79M
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خلال اليوم، كان سعر Ghibli Kapibala مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ghibli Kapibala مقابل USD هو $ -0.0000056731 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ghibli Kapibala مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ghibli Kapibala مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.33%
|30 يوم
|$ -0.0000056731
|-61.59%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ghibli Kapibala: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.36%
-3.33%
-56.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meme token build with community. Before the chains, before the charts, there was only one thing hanging in the balance: Ballsack. A parody so bold it slaps — born from the sack of internet culture and dangling right where Bitcoin dropped the ball. We’re not chasing trends; we’re jiggling tradition. Ever wish life had a pause button? The Kapibala figured it out. Hang out where the steam rises, the snacks never run out, and everyone’s welcome to vibe. Bring your towel, leave the worries — we’re already halfway to the clouds.
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