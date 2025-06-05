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سعر Ghibli Kapibala (KAPIBALA) المباشر لليوم هو USD 0.00000921 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.21K . يتم تحديث سعر KAPIBALA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ghibli Kapibala الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Ghibli Kapibala خلال اليوم هو -3.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.79M

أداء سعر Ghibli Kapibala (KAPIBALA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ghibli Kapibala مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ghibli Kapibala مقابل USD هو $ -0.0000056731 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ghibli Kapibala مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ghibli Kapibala مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.33% 30 يوم $ -0.0000056731 -61.59% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ghibli Kapibala (KAPIBALA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ghibli Kapibala: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00000884$ 0.00000884 $ 0.00000884 24 ساعة مرتفع $ 0.00000955$ 0.00000955 $ 0.00000955 عالية طوال الوقت $ 0.01480693$ 0.01480693 $ 0.01480693 تغير السعر (1 ساعة) +0.36% تغير السعر (1يوم) -3.33% تغير السعر (7 أيام) -56.28%

معلومات سوق Ghibli Kapibala (KAPIBALA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: