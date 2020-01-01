توكنوميكس Ghibli Elon (GHIBLI ELON) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ghibli Elon (GHIBLI ELON)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ghibli Elon (GHIBLI ELON) Ghibli Elon is a Solana-based project inspired by the whimsical charm and artistry of Ghibli-style anime. Merging nostalgic visuals with cutting-edge blockchain technology, our mission is to create a vibrant ecosystem of anime lovers, collectors, and degens who appreciate the beauty of storytelling and community. Whether you're here for the art, the memes, or the moonshots — Ghibli Elon is your portal to an anime-infused crypto adventure. الموقع الرسمي: https://linktr.ee/Ghibli_ElonMusk اشتر GHIBLI ELON الآن!

توكنوميكس Ghibli Elon (GHIBLI ELON) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ghibli Elon (GHIBLI ELON)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 5.73K $ 5.73K $ 5.73K إجمالي العرض: $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M العرض المتداول: $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.73K $ 5.73K $ 5.73K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Ghibli Elon (GHIBLI ELON)

توكنوميكس Ghibli Elon (GHIBLI ELON): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ghibli Elon (GHIBLI ELON) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GHIBLI ELON التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GHIBLI ELON التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GHIBLI ELON، استكشف السعر المباشر لتوكن GHIBLI ELON!

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