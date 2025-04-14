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سعر Ghibli Elon (GHIBLI ELON) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.25K . يتم تحديث سعر GHIBLI ELON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ghibli Elon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Ghibli Elon خلال اليوم هو +83.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.76M

أداء سعر Ghibli Elon (GHIBLI ELON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ghibli Elon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ghibli Elon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ghibli Elon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ghibli Elon مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +83.68% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ghibli Elon (GHIBLI ELON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ghibli Elon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.72% تغير السعر (1يوم) +83.68% تغير السعر (7 أيام) +162.51%

معلومات سوق Ghibli Elon (GHIBLI ELON)

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