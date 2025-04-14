سعر Ghibli Elon (GHIBLI ELON)
سعر Ghibli Elon (GHIBLI ELON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.25K. يتم تحديث سعر GHIBLI ELON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ghibli Elon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Ghibli Elon خلال اليوم هو +83.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.76M
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خلال اليوم، كان سعر Ghibli Elon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ghibli Elon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ghibli Elon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ghibli Elon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+83.68%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ghibli Elon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.72%
+83.68%
+162.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ghibli Elon is a Solana-based project inspired by the whimsical charm and artistry of Ghibli-style anime. Merging nostalgic visuals with cutting-edge blockchain technology, our mission is to create a vibrant ecosystem of anime lovers, collectors, and degens who appreciate the beauty of storytelling and community. Whether you're here for the art, the memes, or the moonshots — Ghibli Elon is your portal to an anime-infused crypto adventure.
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