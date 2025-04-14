سعر GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD)
سعر GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.14K. يتم تحديث سعر GHIBLICHAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GHIBLI CHAD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر GHIBLI CHAD خلال اليوم هو +1.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر GHIBLI CHAD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GHIBLI CHAD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GHIBLI CHAD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GHIBLI CHAD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.29%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GHIBLI CHAD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.32%
+1.29%
+0.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$Ghiblichad is a community owned and driven memecoin that combines the cultural references of Studio Ghibli and the internet phenomenon of the "Giga Chad" meme. The coin serves as a fun and lighthearted token for the meme community, with a focus on building a vibrant, engaged community of enthusiasts. It leverages humor and pop culture to drive its appeal.The primary purpose is to foster meme-driven engagement while creating a space for meme lovers to interact and engage with the brand.
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