توكنوميكس ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) The memecoin ghffb47yii2rteeyy10op was launched using Clanker's advanced autonomous memecoin launchpad on the Base blockchain. Clanker is an AI-powered "tokenbot" that simplifies the process of creating tokens, making it as straightforward as posting a message on social media. This particular memecoin has gained significant attention, becoming a topic of discussion on platforms like Farcaster, where it was highlighted for its rapid rise and impact in the crypto community. It's part of a broader trend where AI agents and tools like Clanker are used to deploy tokens that can quickly go viral and achieve substantial market capitalization. الموقع الرسمي: https://warpcast.com/mk/0xb900eb09 اشتر GHFFB47YII2RTEEYY10OP الآن!

توكنوميكس ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 165.98K $ 165.98K $ 165.98K إجمالي العرض: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B العرض المتداول: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 165.98K $ 165.98K $ 165.98K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP)

توكنوميكس ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GHFFB47YII2RTEEYY10OP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GHFFB47YII2RTEEYY10OP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GHFFB47YII2RTEEYY10OP، استكشف السعر المباشر لتوكن GHFFB47YII2RTEEYY10OP!

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