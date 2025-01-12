سعر Ghast (GHA)
سعر Ghast (GHA) المباشر لليوم هو USD 2.23. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GHA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ghast الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.81
- تغيير سعر Ghast خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ghast مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ghast مقابل USD هو $ -0.0425709230 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ghast مقابل USD هو $ -0.2882341900 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ghast مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0425709230
|-1.90%
|60 يوم
|$ -0.2882341900
|-12.92%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ghast: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ghast Protocol is an enhanced yield-and-lending protocol built on top of GMX's $GLP, GMD Protocol, and other existing large-cap applications within the Arbitrum ecosystem. By employing an enhanced version of GMD Protocol's Pseudo-Delta-Neutral strategy, we are a liquidation-free money-market strategies for yield-bearing tokens, allowing DeFi investors to access institution-grade yield optimization and unlock utmost capital efficiency.
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|1 GHA إلى AUD
A$3.6126
|1 GHA إلى GBP
￡1.8063
|1 GHA إلى EUR
€2.1631
|1 GHA إلى USD
$2.23
|1 GHA إلى MYR
RM10.0127
|1 GHA إلى TRY
₺78.942
|1 GHA إلى JPY
¥351.6041
|1 GHA إلى RUB
₽226.6349
|1 GHA إلى INR
₹192.1591
|1 GHA إلى IDR
Rp36,557.3712
|1 GHA إلى PHP
₱131.57
|1 GHA إلى EGP
￡E.112.615
|1 GHA إلى BRL
R$13.6476
|1 GHA إلى CAD
C$3.2112
|1 GHA إلى BDT
৳273.2419
|1 GHA إلى NGN
₦3,473.5149
|1 GHA إلى UAH
₴94.7081
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Bs118.19
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Rs623.7756
|1 GHA إلى KZT
₸1,182.3906
|1 GHA إلى THB
฿77.3364
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NT$73.8353
|1 GHA إلى CHF
Fr2.0293
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HK$17.3494
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