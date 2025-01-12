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سعر gh0stc0in (GHOST) المباشر لليوم هو USD 0.01297362 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GHOST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق gh0stc0in الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 646.39 - تغيير سعر gh0stc0in خلال اليوم هو -2.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر gh0stc0in (GHOST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر gh0stc0in مقابل USD هو $ -0.00035448061041341 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر gh0stc0in مقابل USD هو $ -0.0023091694 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر gh0stc0in مقابل USD هو $ -0.0031513818 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر gh0stc0in مقابل USD هو $ -0.00581407212396726 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00035448061041341 -2.65% 30 يوم $ -0.0023091694 -17.79% 60 يوم $ -0.0031513818 -24.29% 90 يوم $ -0.00581407212396726 -30.94%

تحليل سعر gh0stc0in (GHOST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر gh0stc0in: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0128106$ 0.0128106 $ 0.0128106 24 ساعة مرتفع $ 0.01434116$ 0.01434116 $ 0.01434116 عالية طوال الوقت $ 0.330775$ 0.330775 $ 0.330775 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) -2.65% تغير السعر (7 أيام) -10.35%

معلومات سوق gh0stc0in (GHOST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: