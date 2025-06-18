سعر GGEZ1 (GGEZ1)
سعر GGEZ1 (GGEZ1) المباشر لليوم هو USD 0.087316. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 155.23M. يتم تحديث سعر GGEZ1 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GGEZ1 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر GGEZ1 خلال اليوم هو -0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.78B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GGEZ1 مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GGEZ1.
خلال اليوم، كان سعر GGEZ1 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GGEZ1 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GGEZ1 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GGEZ1 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.01%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GGEZ1: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-0.01%
+13.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GGEZ1 is a Layer 1 blockchain ecosystem specializing in the tokenization sustainability assets to create stable, transparent, and asset-backed cryptocurrencies. By combining Regenerative Finance (ReFi) principles with blockchain technology, GGEZ1 addresses two critical global challenges: combating climate change and increasing financial inclusion. The platform facilitates real-world asset (RWA) tokenization through three core functions: a tokenization launchpad for asset owners to tokenize sustainability assets, a marketplace for sustainability-backed cryptocurrencies, and a Web3 distribution framework to ensure accessibility and liquidity across decentralized finance (DeFi) platforms and exchanges.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس GGEZ1 (GGEZ1) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس GGEZ1 والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GGEZ1 إلى VND
₫2,297.72054
|1 GGEZ1 إلى AUD
A$0.13446664
|1 GGEZ1 إلى GBP
￡0.06461384
|1 GGEZ1 إلى EUR
€0.07509176
|1 GGEZ1 إلى USD
$0.087316
|1 GGEZ1 إلى MYR
RM0.37021984
|1 GGEZ1 إلى TRY
₺3.45072832
|1 GGEZ1 إلى JPY
¥12.6870148
|1 GGEZ1 إلى RUB
₽6.85343284
|1 GGEZ1 إلى INR
₹7.5484682
|1 GGEZ1 إلى IDR
Rp1,431.40960704
|1 GGEZ1 إلى KRW
₩119.93900392
|1 GGEZ1 إلى PHP
₱4.95692932
|1 GGEZ1 إلى EGP
￡E.4.37802424
|1 GGEZ1 إلى BRL
R$0.47936484
|1 GGEZ1 إلى CAD
C$0.11874976
|1 GGEZ1 إلى BDT
৳10.67350784
|1 GGEZ1 إلى NGN
₦134.7460512
|1 GGEZ1 إلى UAH
₴3.62623348
|1 GGEZ1 إلى VES
Bs8.906232
|1 GGEZ1 إلى PKR
Rs24.73487648
|1 GGEZ1 إلى KZT
₸45.28818972
|1 GGEZ1 إلى THB
฿2.8465016
|1 GGEZ1 إلى TWD
NT$2.57844148
|1 GGEZ1 إلى AED
د.إ0.32044972
|1 GGEZ1 إلى CHF
Fr0.07072596
|1 GGEZ1 إلى HKD
HK$0.68455744
|1 GGEZ1 إلى MAD
.د.م0.79544876
|1 GGEZ1 إلى MXN
$1.659004