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سعر GGEZ1 (GGEZ1) المباشر لليوم هو USD 0.087316 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 155.23M . يتم تحديث سعر GGEZ1 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GGEZ1 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر GGEZ1 خلال اليوم هو -0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.78B

أداء سعر GGEZ1 (GGEZ1) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GGEZ1 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GGEZ1 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GGEZ1 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GGEZ1 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.01% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GGEZ1 (GGEZ1)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GGEZ1: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.087252$ 0.087252 $ 0.087252 24 ساعة مرتفع $ 0.087414$ 0.087414 $ 0.087414 عالية طوال الوقت $ 0.087698$ 0.087698 $ 0.087698 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -0.01% تغير السعر (7 أيام) +13.88%

معلومات سوق GGEZ1 (GGEZ1)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: