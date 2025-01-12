سعر GFinancePay (GFP)
سعر GFinancePay (GFP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GFP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GFinancePay الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.64K
- تغيير سعر GFinancePay خلال اليوم هو -7.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GFinancePay مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GFinancePay مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GFinancePay مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GFinancePay مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.05%
|30 يوم
|$ 0
|-53.72%
|60 يوم
|$ 0
|-61.72%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GFinancePay: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
-7.05%
-3.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GFP simplifies the process by converting coins/tokens into money that users can spend, making digital assets more practical and useful in everyday life. The first ecosystem is ready to be used on https://gfpay.net (GFPay), convert your cryptocurrency and load it into the virtual or physical payment cards. Spend as you like with the fiat major payment network on earth. The function as a multi utility token will be completed as continuous ecosystem developments are built to accommodate its purpose.
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