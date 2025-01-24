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سعر GetKicks (KICKS) المباشر لليوم هو USD 0.00002129 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 54.29K . يتم تحديث سعر KICKS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GetKicks الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.91K - تغيير سعر GetKicks خلال اليوم هو -11.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.55B

أداء سعر GetKicks (KICKS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GetKicks مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GetKicks مقابل USD هو $ -0.0000142546 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GetKicks مقابل USD هو $ -0.0000173322 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GetKicks مقابل USD هو $ -0.0001142087914062884 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -11.36% 30 يوم $ -0.0000142546 -66.95% 60 يوم $ -0.0000173322 -81.41% 90 يوم $ -0.0001142087914062884 -84.28%

تحليل سعر GetKicks (KICKS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GetKicks: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00002147$ 0.00002147 $ 0.00002147 24 ساعة مرتفع $ 0.00004987$ 0.00004987 $ 0.00004987 عالية طوال الوقت $ 0.01165333$ 0.01165333 $ 0.01165333 تغير السعر (1 ساعة) -7.01% تغير السعر (1يوم) -11.36% تغير السعر (7 أيام) -67.35%

معلومات سوق GetKicks (KICKS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: