سعر GetKicks (KICKS)
سعر GetKicks (KICKS) المباشر لليوم هو USD 0.00002129. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 54.29K. يتم تحديث سعر KICKS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GetKicks الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.91K
- تغيير سعر GetKicks خلال اليوم هو -11.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.55B
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خلال اليوم، كان سعر GetKicks مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GetKicks مقابل USD هو $ -0.0000142546 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GetKicks مقابل USD هو $ -0.0000173322 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GetKicks مقابل USD هو $ -0.0001142087914062884 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-11.36%
|30 يوم
|$ -0.0000142546
|-66.95%
|60 يوم
|$ -0.0000173322
|-81.41%
|90 يوم
|$ -0.0001142087914062884
|-84.28%
اكتشف أحدث تحليلات سعر GetKicks: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-7.01%
-11.36%
-67.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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