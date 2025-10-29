معلومات سعر Get Rich or Die Trying (GRODT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00236692 $ 0.00236692 $ 0.00236692 24 ساعة منخفض $ 0.00258186 $ 0.00258186 $ 0.00258186 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00236692$ 0.00236692 $ 0.00236692 24 ساعة مرتفع $ 0.00258186$ 0.00258186 $ 0.00258186 عالية طوال الوقت $ 0.00588249$ 0.00588249 $ 0.00588249 أدنى سعر $ 0.00183633$ 0.00183633 $ 0.00183633 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -5.31% تغير السعر (7 أيام) -3.76% تغير السعر (7 أيام) -3.76%

سعر Get Rich or Die Trying (GRODT) في الوقت الحقيقي هو $0.00242328. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GRODT بين أدنى سعر $ 0.00236692 وأعلى سعر $ 0.00258186، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGRODT على الإطلاق هو $ 0.00588249، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00183633.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GRODT -0.02% على مدار الساعة الماضية، -5.31% على مدار 24 ساعة، و -3.76% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Get Rich or Die Trying (GRODT)

القيمة السوقية $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,999,998.0 999,999,998.0 999,999,998.0

القيمة السوقية الحالية لـ Get Rich or Die Trying هي $ 2.43M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GRODT يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999999998.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.43M.