سعر Get Rich or Die Trying المباشر اليوم هو 0.00242328 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GRODT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GRODT بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Get Rich or Die Trying

سعر Get Rich or Die Trying (GRODT)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 GRODT إلى USD:

$0.00242328
$0.00242328$0.00242328
-5.30%1D
USD
مخطط أسعار Get Rich or Die Trying (GRODT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:38:53 (UTC+8)

معلومات سعر Get Rich or Die Trying (GRODT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00236692
$ 0.00236692$ 0.00236692
24 ساعة منخفض
$ 0.00258186
$ 0.00258186$ 0.00258186
24 ساعة مرتفع

$ 0.00236692
$ 0.00236692$ 0.00236692

$ 0.00258186
$ 0.00258186$ 0.00258186

$ 0.00588249
$ 0.00588249$ 0.00588249

$ 0.00183633
$ 0.00183633$ 0.00183633

-0.02%

-5.31%

-3.76%

-3.76%

سعر Get Rich or Die Trying (GRODT) في الوقت الحقيقي هو $0.00242328. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GRODT بين أدنى سعر $ 0.00236692 وأعلى سعر $ 0.00258186، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGRODT على الإطلاق هو $ 0.00588249، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00183633.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GRODT -0.02% على مدار الساعة الماضية، -5.31% على مدار 24 ساعة، و -3.76% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Get Rich or Die Trying (GRODT)

$ 2.43M
$ 2.43M$ 2.43M

--
----

$ 2.43M
$ 2.43M$ 2.43M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,998.0
999,999,998.0 999,999,998.0

القيمة السوقية الحالية لـ Get Rich or Die Trying هي $ 2.43M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GRODT يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999999998.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.43M.

سجل سعر Get Rich or Die Trying (GRODT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Get Rich or Die Trying مقابل USD هو $ -0.000136064522172245 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Get Rich or Die Trying مقابل USD هو $ -0.0008192809 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Get Rich or Die Trying مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Get Rich or Die Trying مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000136064522172245-5.31%
30 يوم$ -0.0008192809-33.80%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Get Rich or Die Trying ( GRODT )

$GRODT is more than just a meme token, it’s a movement born from the trenches of crypto where risk, humor, and ambition collide. Every wallet in the grind knows the truth: this space is not for the faint of heart, it’s for those bold enough to chase generational wealth with full conviction. We are here to embrace the highs, endure the lows, and live by the mantra that defines every true degen: get rich or die trying. With $GRODT, the culture becomes the currency.

المصدر Get Rich or Die Trying (GRODT)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Get Rich or Die Trying (USD)

كم ستكون قيمة Get Rich or Die Trying (GRODT) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Get Rich or Die Trying (GRODT) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Get Rich or Die Trying.

تحقق الآن من توقعات سعر Get Rich or Die Trying!

عملة GRODT إلى العملات المحلية

توكنوميكس Get Rich or Die Trying (GRODT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Get Rich or Die Trying (GRODT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس GRODT والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Get Rich or Die Trying (GRODT)

كم يساوي Get Rich or Die Trying (GRODT) اليوم؟
سعر GRODT المباشر في USD هو USD 0.00242328، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر GRODT إلى USD الحالي؟
سعر GRODT إلى USD الحالي هو $ 0.00242328. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Get Rich or Die Trying ؟
القيمة السوقية لعملة GRODT هي $ 2.43M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن GRODT؟
العرض المتداول لتوكن GRODT هو 1000.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ GRODT؟
حقق GRODT سعرًا قياسيًا قدره 0.00588249 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ GRODT؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00183633 GRODT.
ما هو حجم تداول GRODT؟
حجم تداول GRODT المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع GRODT هذا العام؟
قد يرتفع GRODT هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر GRODT لمزيد من التحليل المتعمق.
