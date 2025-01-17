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سعر GertrudeDataPig (GDP) المباشر لليوم هو USD 0.01186552 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.37M . يتم تحديث سعر GDP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GertrudeDataPig الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 126.20K - تغيير سعر GertrudeDataPig خلال اليوم هو -3.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 958.56M

أداء سعر GertrudeDataPig (GDP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GertrudeDataPig مقابل USD هو $ -0.00041554583858493 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GertrudeDataPig مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GertrudeDataPig مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GertrudeDataPig مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00041554583858493 -3.38% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GertrudeDataPig (GDP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GertrudeDataPig: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01174981$ 0.01174981 $ 0.01174981 24 ساعة مرتفع $ 0.01237503$ 0.01237503 $ 0.01237503 عالية طوال الوقت $ 0.01503385$ 0.01503385 $ 0.01503385 تغير السعر (1 ساعة) -0.21% تغير السعر (1يوم) -3.38% تغير السعر (7 أيام) -3.21%

معلومات سوق GertrudeDataPig (GDP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: