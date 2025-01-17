سعر GertrudeDataPig (GDP)
سعر GertrudeDataPig (GDP) المباشر لليوم هو USD 0.01186552. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.37M. يتم تحديث سعر GDP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GertrudeDataPig الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 126.20K
- تغيير سعر GertrudeDataPig خلال اليوم هو -3.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 958.56M
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خلال اليوم، كان سعر GertrudeDataPig مقابل USD هو $ -0.00041554583858493 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GertrudeDataPig مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GertrudeDataPig مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GertrudeDataPig مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00041554583858493
|-3.38%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GertrudeDataPig: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.21%
-3.38%
-3.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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