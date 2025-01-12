سعر GeroWallet (GERO)
سعر GeroWallet (GERO) المباشر لليوم هو USD 0.00419791. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GERO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GeroWallet الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.36K
- تغيير سعر GeroWallet خلال اليوم هو +2.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GeroWallet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GeroWallet مقابل USD هو $ -0.0003775377 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GeroWallet مقابل USD هو $ +0.0013364567 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GeroWallet مقابل USD هو $ +0.0020851574956341997 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.34%
|30 يوم
|$ -0.0003775377
|-8.99%
|60 يوم
|$ +0.0013364567
|+31.84%
|90 يوم
|$ +0.0020851574956341997
|+98.69%
اكتشف أحدث تحليلات سعر GeroWallet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.42%
+2.34%
-7.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gero is an all in one solution on the Cardano blockchain. This includes Cardano native token support, non-fungible token support, staking, hardware wallet support, and in wallet DEX aggregator. The GERO token is used as a governance token as well as for transaction discounts, unlocking premium features and platform personalization.
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