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سعر GeroWallet (GERO) المباشر لليوم هو USD 0.00419791 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GERO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GeroWallet الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.36K - تغيير سعر GeroWallet خلال اليوم هو +2.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر GeroWallet (GERO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GeroWallet مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GeroWallet مقابل USD هو $ -0.0003775377 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GeroWallet مقابل USD هو $ +0.0013364567 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GeroWallet مقابل USD هو $ +0.0020851574956341997 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.34% 30 يوم $ -0.0003775377 -8.99% 60 يوم $ +0.0013364567 +31.84% 90 يوم $ +0.0020851574956341997 +98.69%

تحليل سعر GeroWallet (GERO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GeroWallet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00406462$ 0.00406462 $ 0.00406462 24 ساعة مرتفع $ 0.00449152$ 0.00449152 $ 0.00449152 عالية طوال الوقت $ 0.99426$ 0.99426 $ 0.99426 تغير السعر (1 ساعة) +0.42% تغير السعر (1يوم) +2.34% تغير السعر (7 أيام) -7.88%

معلومات سوق GeroWallet (GERO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: