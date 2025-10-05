معلومات سعر Germinal (GERM) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00003102 أدنى سعر $ 0.00000697 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +4.13%

سعر Germinal (GERM) في الوقت الحقيقي هو $0.00000863. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GERM بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGERM على الإطلاق هو $ 0.00003102، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000697.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GERM -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +4.13% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Germinal (GERM)

القيمة السوقية $ 8.62K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.62K إمداد دورة التداول 999.02M إجمالي العرض 999,024,561.260988

القيمة السوقية الحالية لـ Germinal هي $ 8.62K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GERM يبلغ 999.02M، مع إجمالي عرض 999024561.260988. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.62K.