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سعر Germany Coin (GER) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Germany Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.01K - تغيير سعر Germany Coin خلال اليوم هو +0.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Germany Coin (GER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Germany Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Germany Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Germany Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Germany Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.71% 30 يوم $ 0 -2.33% 60 يوم $ 0 -40.21% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Germany Coin (GER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Germany Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00815209$ 0.00815209 $ 0.00815209 تغير السعر (1 ساعة) +0.34% تغير السعر (1يوم) +0.71% تغير السعر (7 أيام) +8.75%

معلومات سوق Germany Coin (GER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: