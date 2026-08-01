سعر GeorgePlaysClashRoyale اليوم

السعر المباشر لمشروع GeorgePlaysClashRoyale (CLASH) اليوم هو $ 0.00857613، مع تغير بنسبة 4.32% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CLASH الحالي إلى USD هو $ 0.00857613 لكل CLASH.

يحتل GeorgePlaysClashRoyale حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 8,573,449، مع عرض متداول قدره 999.69M CLASH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CLASH بين $ 0.00812516 (أدنى) و$ 0.00859126 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.082293، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00429789.

على المدى القصير، تحرك CLASH بمقدار +0.18% خلال الساعة الماضية و+0.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 372.19K.

معلومات سوق GeorgePlaysClashRoyale (CLASH)

القيمة السوقية $ 8.57M$ 8.57M $ 8.57M الحجم (24 ساعة) $ 372.19K$ 372.19K $ 372.19K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.57M$ 8.57M $ 8.57M إمداد دورة التداول 999.69M 999.69M 999.69M إجمالي العرض 999,687,785.252902 999,687,785.252902 999,687,785.252902

القيمة السوقية الحالية لـ GeorgePlaysClashRoyale هي $ 8.57M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 372.19K. العرض المتداول لـ CLASH يبلغ 999.69M، مع إجمالي عرض 999687785.252902. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.57M.