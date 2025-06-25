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سعر Geometric Energy Corporation (GEC) المباشر لليوم هو USD 0.083488 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GEC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Geometric Energy Corporation الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Geometric Energy Corporation خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Geometric Energy Corporation (GEC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Geometric Energy Corporation مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Geometric Energy Corporation مقابل USD هو $ 0.0000000000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Geometric Energy Corporation مقابل USD هو $ -0.0007166025 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Geometric Energy Corporation مقابل USD هو $ +0.00728989726650747 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0.0000000000 0.00% 60 يوم $ -0.0007166025 -0.85% 90 يوم $ +0.00728989726650747 +9.57%

تحليل سعر Geometric Energy Corporation (GEC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Geometric Energy Corporation: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 3.52$ 3.52 $ 3.52 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Geometric Energy Corporation (GEC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: