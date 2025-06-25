سعر Geometric Energy Corporation (GEC)
سعر Geometric Energy Corporation (GEC) المباشر لليوم هو USD 0.083488. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GEC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Geometric Energy Corporation الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Geometric Energy Corporation خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Geometric Energy Corporation مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Geometric Energy Corporation مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Geometric Energy Corporation مقابل USD هو $ -0.0007166025 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Geometric Energy Corporation مقابل USD هو $ +0.00728989726650747 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 يوم
|$ -0.0007166025
|-0.85%
|90 يوم
|$ +0.00728989726650747
|+9.57%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Geometric Energy Corporation: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Geometric Energy Corporation (GEC) is a state-of-the-art technology company committed to facilitating positive social change of humanity by commercializing next-generation technologies within the sustainable energy, space, and computing industries. GeometricLabs is at the forefront of emerging computing technologies with academic collaborators and leading-edge technology companies. As the Internet-of-Things grows from being on the ground to in outer space, we explore decentralized computing and finance to advance civilization. GeometricLabs remains integral to this evolving space, applying a plethora of experience to the development of internal products and providing client services. GeometricLabs provides full stack software development services integrating with Internet-of-Things (IoT), Distributed Ledger Technologies (DLT), and cybersecurity.
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€0.07179968
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¥12.07987872
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