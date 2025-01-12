احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GENZ مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GENZ.

سعر GENZ Token (GENZ) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GENZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GENZ Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.11K - تغيير سعر GENZ Token خلال اليوم هو +13.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر GENZ Token (GENZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GENZ Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GENZ Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GENZ Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GENZ Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +13.35% 30 يوم $ 0 +23.69% 60 يوم $ 0 +7.21% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GENZ Token (GENZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GENZ Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03754495$ 0.03754495 $ 0.03754495 تغير السعر (1 ساعة) +0.29% تغير السعر (1يوم) +13.35% تغير السعر (7 أيام) -0.63%

معلومات سوق GENZ Token (GENZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: