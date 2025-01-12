سعر GENZ Token (GENZ)
سعر GENZ Token (GENZ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GENZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GENZ Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.11K
- تغيير سعر GENZ Token خلال اليوم هو +13.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GENZ Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GENZ Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GENZ Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GENZ Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+13.35%
|30 يوم
|$ 0
|+23.69%
|60 يوم
|$ 0
|+7.21%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GENZ Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.29%
+13.35%
-0.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GENZ token plays a crucial role in the whole ecosystem that Excom Society has been building. You must think of GENZ, not as a separate token, but you must connect GENZ and Excom NFT and how these two work together. Excom Society is very tightly connected with Heavenland, which focuses on building services for the Metaverse, whereas Excom Society makes services for more closed NFT communities.
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