سعر GENUINE AI (GENAI)
سعر GENUINE AI (GENAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GENAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GENUINE AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.54
- تغيير سعر GENUINE AI خلال اليوم هو -0.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GENUINE AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GENUINE AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GENUINE AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GENUINE AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.57%
|30 يوم
|$ 0
|-6.93%
|60 يوم
|$ 0
|-0.40%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GENUINE AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-0.57%
-9.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Genuine AI: AI-Powered Platform for NFTs Genuine AI is a decentralized platform that leverages artificial intelligence to offer a variety of services to the NFT community. Its primary functions include: 2D to 3D NFT Conversion: Users can transform their 2D images into 3D NFTs, enhancing their visual appeal and potential market value. Image Generation: AI-powered tools enable users to create unique NFT artworks, fostering creativity and innovation. Staking: Users can stake their tokens for rewards, contributing to the platform's security and earning passive income. GPU Rental: The platform offers GPU rental services for users who require computational power for tasks such as AI training and rendering. Text-to-Video Transformation: AI-driven tools can convert text into engaging videos, providing new opportunities for content creation. Genuine AI aims to provide a user-friendly and comprehensive platform for individuals and businesses involved in the NFT space. Its focus on AI-powered tools and services positions it as a potential leader in the industry.
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