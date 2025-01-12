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سعر GENUINE AI (GENAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GENAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GENUINE AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.54 - تغيير سعر GENUINE AI خلال اليوم هو -0.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر GENUINE AI (GENAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GENUINE AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GENUINE AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GENUINE AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GENUINE AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.57% 30 يوم $ 0 -6.93% 60 يوم $ 0 -0.40% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GENUINE AI (GENAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GENUINE AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00182886$ 0.00182886 $ 0.00182886 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -0.57% تغير السعر (7 أيام) -9.19%

معلومات سوق GENUINE AI (GENAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: