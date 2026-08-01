سعر Gently Used Lada اليوم

السعر المباشر لمشروع Gently Used Lada (LADA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 14.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LADA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LADA.

يحتل Gently Used Lada حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 35,205، مع عرض متداول قدره 998.51M LADA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LADA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LADA بمقدار -8.13% خلال الساعة الماضية و-27.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Gently Used Lada (LADA)

القيمة السوقية $ 35.21K$ 35.21K $ 35.21K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 35.21K$ 35.21K $ 35.21K إمداد دورة التداول 998.51M 998.51M 998.51M إجمالي العرض 998,508,418.307559 998,508,418.307559 998,508,418.307559

القيمة السوقية الحالية لـ Gently Used Lada هي $ 35.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LADA يبلغ 998.51M، مع إجمالي عرض 998508418.307559. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 35.21K.