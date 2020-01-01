توكنوميكس GensoKishi Metaverse (MV) اكتشف الرؤى الرئيسية حول GensoKishi Metaverse (MV)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات GensoKishi Metaverse (MV) GENSOKISHI Online, is the new GameFi version of an award winning Nintendo Switch/PS4 game called “Elemental Knights”, that has been vigorously played for 13 years and has accumulated a total of 8 million downloads worldwide. GensoKishi already has a 3DMMORPG game with active users, with a fully-functioning 3D metaverse, that simultaneously connects users from around the world, be it smartphones, PCs, or video game consoles. The development team behind the development has a brilliant track record, having developed online games and prominent MMORPG titles for 19 years. Our metaverse has a 13 year history. We have allowed users to come in and generate their own skins, characters, maps, and weapons for the past 13 years. Now, on this GameFi version, all these items will now be registered on the blockchain to be transferred, sold, and bought as NFTs. What's important, is that we've refined the UI/UX in which users come in and design their original content through the entirety of this game's existence. That is why the designability and usability of the NFT designing screen will be undoubtedly high. Development will first focus on transferring our already existing MMORPG world onto the Blockchain to form the basis of the in-game economy. In this phase, the mechanism and framework for the production, sale, and distribution of in-game items, currencies, and characters will be completed. الموقع الرسمي: https://genso.game/ اشتر MV الآن!

توكنوميكس GensoKishi Metaverse (MV) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار GensoKishi Metaverse (MV)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.08M $ 3.08M $ 3.08M إجمالي العرض: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M العرض المتداول: $ 399.74M $ 399.74M $ 399.74M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.08M $ 3.08M $ 3.08M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.66 $ 1.66 $ 1.66 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00428504 $ 0.00428504 $ 0.00428504 السعر الحالي: $ 0.00770685 $ 0.00770685 $ 0.00770685 معرفة المزيد عن سعر GensoKishi Metaverse (MV)

توكنوميكس GensoKishi Metaverse (MV): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس GensoKishi Metaverse (MV) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MV التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MV التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MV، استكشف السعر المباشر لتوكن MV!

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