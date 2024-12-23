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سعر GensoKishi Metaverse (MV) المباشر لليوم هو USD 0.01320481 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.27M . يتم تحديث سعر MV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GensoKishi Metaverse الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 767.41K - تغيير سعر GensoKishi Metaverse خلال اليوم هو +1.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 399.74M

أداء سعر GensoKishi Metaverse (MV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GensoKishi Metaverse مقابل USD هو $ +0.00014203 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GensoKishi Metaverse مقابل USD هو $ +0.0034794964 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GensoKishi Metaverse مقابل USD هو $ +0.0086021004 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GensoKishi Metaverse مقابل USD هو $ +0.00348699996727419 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00014203 +1.09% 30 يوم $ +0.0034794964 +26.35% 60 يوم $ +0.0086021004 +65.14% 90 يوم $ +0.00348699996727419 +35.88%

تحليل سعر GensoKishi Metaverse (MV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GensoKishi Metaverse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01299262$ 0.01299262 $ 0.01299262 24 ساعة مرتفع $ 0.01326469$ 0.01326469 $ 0.01326469 عالية طوال الوقت $ 1.66$ 1.66 $ 1.66 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) +1.09% تغير السعر (7 أيام) -25.35%

معلومات سوق GensoKishi Metaverse (MV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: