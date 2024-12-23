سعر GensoKishi Metaverse (MV)
سعر GensoKishi Metaverse (MV) المباشر لليوم هو USD 0.01320481. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.27M. يتم تحديث سعر MV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GensoKishi Metaverse الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 767.41K
- تغيير سعر GensoKishi Metaverse خلال اليوم هو +1.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 399.74M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MV مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MV.
خلال اليوم، كان سعر GensoKishi Metaverse مقابل USD هو $ +0.00014203 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GensoKishi Metaverse مقابل USD هو $ +0.0034794964 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GensoKishi Metaverse مقابل USD هو $ +0.0086021004 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GensoKishi Metaverse مقابل USD هو $ +0.00348699996727419 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00014203
|+1.09%
|30 يوم
|$ +0.0034794964
|+26.35%
|60 يوم
|$ +0.0086021004
|+65.14%
|90 يوم
|$ +0.00348699996727419
|+35.88%
اكتشف أحدث تحليلات سعر GensoKishi Metaverse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
+1.09%
-25.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GENSOKISHI Online, is the new GameFi version of an award winning Nintendo Switch/PS4 game called “Elemental Knights”, that has been vigorously played for 13 years and has accumulated a total of 8 million downloads worldwide. GensoKishi already has a 3DMMORPG game with active users, with a fully-functioning 3D metaverse, that simultaneously connects users from around the world, be it smartphones, PCs, or video game consoles. The development team behind the development has a brilliant track record, having developed online games and prominent MMORPG titles for 19 years. Our metaverse has a 13 year history. We have allowed users to come in and generate their own skins, characters, maps, and weapons for the past 13 years. Now, on this GameFi version, all these items will now be registered on the blockchain to be transferred, sold, and bought as NFTs. What's important, is that we've refined the UI/UX in which users come in and design their original content through the entirety of this game's existence. That is why the designability and usability of the NFT designing screen will be undoubtedly high. Development will first focus on transferring our already existing MMORPG world onto the Blockchain to form the basis of the in-game economy. In this phase, the mechanism and framework for the production, sale, and distribution of in-game items, currencies, and characters will be completed.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MV إلى AUD
A$0.0209956479
|1 MV إلى GBP
￡0.0104317999
|1 MV إلى EUR
€0.0125445695
|1 MV إلى USD
$0.01320481
|1 MV إلى MYR
RM0.059421645
|1 MV إلى TRY
₺0.4646772639
|1 MV إلى JPY
¥2.0657604764
|1 MV إلى RUB
₽1.3571903718
|1 MV إلى INR
₹1.1216165614
|1 MV إلى IDR
Rp212.9807766343
|1 MV إلى PHP
₱0.7769710204
|1 MV إلى EGP
￡E.0.6719927809
|1 MV إلى BRL
R$0.0802852448
|1 MV إلى CAD
C$0.0188828783
|1 MV إلى BDT
৳1.5715044381
|1 MV إلى NGN
₦20.4407817838
|1 MV إلى UAH
₴0.5515649137
|1 MV إلى VES
Bs0.67344531
|1 MV إلى PKR
Rs3.6607694763
|1 MV إلى KZT
₸6.9062476781
|1 MV إلى THB
฿0.451604502
|1 MV إلى TWD
NT$0.4308729503
|1 MV إلى CHF
Fr0.0117522809
|1 MV إلى HKD
HK$0.1026013737
|1 MV إلى MAD
.د.م0.1323121962