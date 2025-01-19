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سعر Genopets KI (KI) المباشر لليوم هو USD 0.00102973 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر KI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Genopets KI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 914.96 - تغيير سعر Genopets KI خلال اليوم هو -0.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Genopets KI (KI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Genopets KI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Genopets KI مقابل USD هو $ -0.0000046849 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Genopets KI مقابل USD هو $ -0.0000726280 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Genopets KI مقابل USD هو $ -0.0001734189350431415 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.79% 30 يوم $ -0.0000046849 -0.45% 60 يوم $ -0.0000726280 -7.05% 90 يوم $ -0.0001734189350431415 -14.41%

تحليل سعر Genopets KI (KI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Genopets KI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00102769$ 0.00102769 $ 0.00102769 24 ساعة مرتفع $ 0.00104538$ 0.00104538 $ 0.00104538 عالية طوال الوقت $ 0.404276$ 0.404276 $ 0.404276 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -0.79% تغير السعر (7 أيام) -0.47%

معلومات سوق Genopets KI (KI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: