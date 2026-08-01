سعر GenomesDAO GENOME اليوم

السعر المباشر لمشروع GenomesDAO GENOME (GENOME) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.82% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GENOME الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GENOME.

يحتل GenomesDAO GENOME حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 333,775، مع عرض متداول قدره 1.00B GENOME. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GENOME بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.058627، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GENOME بمقدار +0.43% خلال الساعة الماضية و+3.12% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 311.76.

معلومات سوق GenomesDAO GENOME (GENOME)

القيمة السوقية $ 333.78K$ 333.78K $ 333.78K الحجم (24 ساعة) $ 311.76$ 311.76 $ 311.76 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 333.78K$ 333.78K $ 333.78K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ GenomesDAO GENOME هي $ 333.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 311.76. العرض المتداول لـ GENOME يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 333.78K.