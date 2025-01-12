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سعر GenomesDAO GENE ($GENE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 95.23K . يتم تحديث سعر $GENE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GenomesDAO GENE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.94 - تغيير سعر GenomesDAO GENE خلال اليوم هو -0.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 270.85M

أداء سعر GenomesDAO GENE ($GENE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GenomesDAO GENE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GenomesDAO GENE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GenomesDAO GENE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GenomesDAO GENE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.29% 30 يوم $ 0 +12.69% 60 يوم $ 0 +315.11% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GenomesDAO GENE ($GENE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GenomesDAO GENE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.04076945$ 0.04076945 $ 0.04076945 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) -0.29% تغير السعر (7 أيام) -26.62%

معلومات سوق GenomesDAO GENE ($GENE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: