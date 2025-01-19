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سعر Genius Yield (GENS) المباشر لليوم هو USD 0.0305863 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GENS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Genius Yield الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.56K - تغيير سعر Genius Yield خلال اليوم هو -1.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Genius Yield (GENS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Genius Yield مقابل USD هو $ -0.00050309975465608 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Genius Yield مقابل USD هو $ +0.0071266690 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Genius Yield مقابل USD هو $ -0.0031603386 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Genius Yield مقابل USD هو $ +0.015071112389261877 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00050309975465608 -1.61% 30 يوم $ +0.0071266690 +23.30% 60 يوم $ -0.0031603386 -10.33% 90 يوم $ +0.015071112389261877 +97.14%

تحليل سعر Genius Yield (GENS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Genius Yield: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03025989$ 0.03025989 $ 0.03025989 24 ساعة مرتفع $ 0.03367787$ 0.03367787 $ 0.03367787 عالية طوال الوقت $ 0.629727$ 0.629727 $ 0.629727 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) -1.61% تغير السعر (7 أيام) +4.18%

معلومات سوق Genius Yield (GENS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: