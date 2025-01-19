سعر Genius Yield (GENS)
سعر Genius Yield (GENS) المباشر لليوم هو USD 0.0305863. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GENS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Genius Yield الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.56K
- تغيير سعر Genius Yield خلال اليوم هو -1.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Genius Yield مقابل USD هو $ -0.00050309975465608 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Genius Yield مقابل USD هو $ +0.0071266690 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Genius Yield مقابل USD هو $ -0.0031603386 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Genius Yield مقابل USD هو $ +0.015071112389261877 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00050309975465608
|-1.61%
|30 يوم
|$ +0.0071266690
|+23.30%
|60 يوم
|$ -0.0031603386
|-10.33%
|90 يوم
|$ +0.015071112389261877
|+97.14%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Genius Yield: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
-1.61%
+4.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
While DeFi provides many investment opportunities, managing capital is both complex and time-consuming. Due to thousands of tokens and liquidity pools, even intermediate and experienced users might not utilize investment opportunities to the full extent. What is even more confusing, DEXs and yield optimizers usually function as separate products, which limits yield optimization opportunities and negatively impacts user experience Genius Yield is an answer to all of those concerns. Genius Yield is the all-in-one DeFi platform, that combines concentrated liquidity DEX (“Genius DEX”) with an automated yield optimizer (“Smart Liquidity Vault”), built from the ground up to fully benefit from Cardano’s EUTxO-based ledger which would be accessible both to beginners and seasoned traders. Genius DEX doesn't utilize constant product formula, therefore it's the first Cardano DEX that effectively eliminates impermanent loss. Genius Yield minimizes risk and maximizes profits in an intuitive, hassle-free way.
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