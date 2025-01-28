سعر Genie Protocol (GNP)
سعر Genie Protocol (GNP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GNP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Genie Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.18
- تغيير سعر Genie Protocol خلال اليوم هو -30.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GNP مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GNP.
خلال اليوم، كان سعر Genie Protocol مقابل USD هو $ -0.000111199610545271 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Genie Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Genie Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Genie Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000111199610545271
|-30.78%
|30 يوم
|$ 0
|-21.73%
|60 يوم
|$ 0
|-44.87%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Genie Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
-30.78%
-16.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Genie Protocol is a defi protocol for buying sets or "funds" of tokens governed by Genie Dao and is the first protocol for buying sets or "funds" of native multichain tokens.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GNP إلى AUD
A$--
|1 GNP إلى GBP
￡--
|1 GNP إلى EUR
€--
|1 GNP إلى USD
$--
|1 GNP إلى MYR
RM--
|1 GNP إلى TRY
₺--
|1 GNP إلى JPY
¥--
|1 GNP إلى RUB
₽--
|1 GNP إلى INR
₹--
|1 GNP إلى IDR
Rp--
|1 GNP إلى PHP
₱--
|1 GNP إلى EGP
￡E.--
|1 GNP إلى BRL
R$--
|1 GNP إلى CAD
C$--
|1 GNP إلى BDT
৳--
|1 GNP إلى NGN
₦--
|1 GNP إلى UAH
₴--
|1 GNP إلى VES
Bs--
|1 GNP إلى PKR
Rs--
|1 GNP إلى KZT
₸--
|1 GNP إلى THB
฿--
|1 GNP إلى TWD
NT$--
|1 GNP إلى CHF
Fr--
|1 GNP إلى HKD
HK$--
|1 GNP إلى MAD
.د.م--