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سعر Genie Protocol (GNP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GNP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Genie Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.18 - تغيير سعر Genie Protocol خلال اليوم هو -30.78% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Genie Protocol (GNP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Genie Protocol مقابل USD هو $ -0.000111199610545271 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Genie Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Genie Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Genie Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000111199610545271 -30.78% 30 يوم $ 0 -21.73% 60 يوم $ 0 -44.87% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Genie Protocol (GNP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Genie Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 2.22$ 2.22 $ 2.22 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) -30.78% تغير السعر (7 أيام) -16.55%

معلومات سوق Genie Protocol (GNP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: