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سعر GENIE AI (GENIE) المباشر لليوم هو USD 0.0263849 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 263.85K . يتم تحديث سعر GENIE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GENIE AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.64K - تغيير سعر GENIE AI خلال اليوم هو -45.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M

أداء سعر GENIE AI (GENIE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GENIE AI مقابل USD هو $ -0.02192161567724447 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GENIE AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GENIE AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GENIE AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.02192161567724447 -45.38% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GENIE AI (GENIE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GENIE AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02865587$ 0.02865587 $ 0.02865587 24 ساعة مرتفع $ 0.050227$ 0.050227 $ 0.050227 عالية طوال الوقت $ 0.596897$ 0.596897 $ 0.596897 تغير السعر (1 ساعة) -21.28% تغير السعر (1يوم) -45.38% تغير السعر (7 أيام) -65.84%

معلومات سوق GENIE AI (GENIE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: